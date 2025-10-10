52-Jährige lag leblos am Marktplatz: Ersthelfer wurden in Innsbruck zu Lebensrettern

Innsbruck – Engagierte Ersthelfer und ein Polizist haben am Donnerstagnachmittag eine 52-Jährige auf dem Innsbrucker Marktplatz erfolgreich reanimiert. Passanten machten eine Fußstreife auf die leblose Frau, die am Radstreifen lag, aufmerksam. Zwei Ersthelfer hatten bereits mit der Herz-Druck-Massage begonnen.

Einer der Polizisten, der auch Polizeinotfallsanitäter ist, setzte die Rettungskette in Gang. Anschließend unterstützte er die Ersthelfer bei der Reanimation. Kurze Zeit später kam eine Polizeistreife mit einem Defibrillator dazu. Diesen setzte der Polizeinotfallsanitäter sofort ein. Mit Erfolg: „Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war die 52-Jährige bereits wieder ansprechbar“, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Die Frau wurde in „kreislaufstabilem Zustand“ in die Klinik eingeliefert. (TT.com)