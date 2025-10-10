Defibrillator eingesetzt

52-Jährige lag leblos am Marktplatz: Ersthelfer wurden in Innsbruck zu Lebensrettern

Innsbruck – Engagierte Ersthelfer und ein Polizist haben am Donnerstagnachmittag eine 52-Jährige auf dem Innsbrucker Marktplatz erfolgreich reanimiert. Passanten machten eine Fußstreife auf die leblose Frau, die am Radstreifen lag, aufmerksam. Zwei Ersthelfer hatten bereits mit der Herz-Druck-Massage begonnen.

Einer der Polizisten, der auch Polizeinotfallsanitäter ist, setzte die Rettungskette in Gang. Anschließend unterstützte er die Ersthelfer bei der Reanimation. Kurze Zeit später kam eine Polizeistreife mit einem Defibrillator dazu. Diesen setzte der Polizeinotfallsanitäter sofort ein. Mit Erfolg: „Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war die 52-Jährige bereits wieder ansprechbar“, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Die Frau wurde in „kreislaufstabilem Zustand“ in die Klinik eingeliefert. (TT.com)

Mehr zum Thema:

gutzuwissen
undefined

Experte klärt auf

Keine Angst vor dem Defibrillator: So funktioniert die Anwendung

undefined

Leben retten

Defibrillatoren in Tirol reichlich vorhanden, aber kaum genutzt: Wie sich das ändern soll

undefined

Medizinischer Notfall

Erfolgreiche Reanimation in Tulfes: Ersthelfer und Polizisten retteten 55-Jährigem das Leben

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561