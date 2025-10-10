UMIT TIROL – Pflege-Master bieten berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

Die UMIT Tirol bietet drei Masterstudien in „Advanced Nursing Practice“, „Pflege- und Gesundheitspädagogik“ und „Pflege- und Gesundheitsmanagement“

Der medizinische und technische Fortschritt, veränderte Anforderungen an die Versorgungsqualität und die Patientensicherheit, Erwartungshaltungen von zu Pflegenden und deren Angehörigen und auch die demografische Entwicklung stellen den gesamten Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege vor neue Herausforderungen. Dieser Umstand macht es nötig, Pflegepersonen zukunftsorientiert und auf Basis der neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse auszubilden.

Mit den drei Master-Studien „Advanced Nursing Practice“, „Pflege- und Gesundheitspädagogik“ und „Pflege- und Gesundheitsmanagement“ trägt die Privatuniversität UMIT TIROL in Hall in Tirol diesem Umstand Rechnung. Die viersemestrigen universitären Master-Studien unterstützen Pflegepersonen des gehobenen Dienstes beim Aufbau ihrer wissenschaftlichen und beruflichen Kompetenz und ermöglichen ihnen damit einen individuellen Karrieresprung im Gesundheitswesen. Die Studien werden modular geblockt und mit dem Beruf vereinbar angeboten.