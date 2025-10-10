Innovative Methode zur Entgiftung

Die funktionelle Medizin sieht die Entgiftung als wichtige therapeutische Strategie.

Das Health Performance Institute in Innsbruck setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz aus funktioneller Medizin und moderner Diagnostik. Gerade im Herbst rückt die Entgiftung in den Fokus, da sie das Immunsystem entlasten kann. Die funktionelle Medizin sieht die Entgiftung als wichtige therapeutische Strategie, um chronischen Beschwerden entgegenzuwirken.

Eine innovative Methode dafür ist die INUSpherese®. Dieses spezialisierte Blutreinigungsverfahren kann schonend Umweltgifte (z. B. Schwermetalle, Mikroplastik), entzündungsfördernde Stoffe und Autoantikörper aus dem Blutplasma filtern. Durch diese Entlastung kann die Selbstheilung des Körpers aktiviert werden.

Die Anwendung eignet sich für Menschen, die präventiv ihre Vitalität steigern wollen, sowie zur Unterstützung bei chronischer Müdigkeit, Autoimmunerkrankungen oder dem Long-Covid-Syndrom.