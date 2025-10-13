Auto prallte frontal gegen Wohnmobil: 75-Jähriger nach Unfall in Pfunds verstorben

Bei Pfunds kollidierten vergangenen Freitag ein Wohnmobil und ein Auto. Der Pkw-Lenker ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen.

Pfunds – Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Reschenstraße bei Pfunds ist ein beteiligter Autolenker seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der 75-Jährige am Sonntag in der Innsbrucker Klinik.

Bei dem Unfall am Freitagvormittag waren der Pkw des Mannes – er war von Tösens in Richtung Pfunds unterwegs – und das Wohnmobil eines 73-Jährigen im Bereich Laifaiers frontal zusammengeprallt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, die Reschenstraße war rund zweieinhalb Stunden lang für den Verkehr gesperrt.

Zwei Personen mit Notarzthubschrauber abtransportiert

Das Auto wurde etwa 50 Meter rückwärts in eine Wiese geschleudert. Das Wohnmobil kippte auf der Fahrbahn zur Seite um. Die Feuerwehr Pfunds barg den schwer verletzten 75-Jährigen mittels Spreizwerkzeug aus seinem Fahrzeug. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, wo er am Sonntag seinen Verletzungen erlag.

Der 73-jährige Lenker des Wohnmobils wurde laut Polizei leicht, seine 68-jährige Ehefrau schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber, er mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, durch herumfliegende Teile wurde zudem ein weiteres Fahrzeug beschädigt.