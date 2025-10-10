Auto prallte frontal gegen Wohnmobil: Reschenstraße stundenlang gesperrt

Großeinsatz für die Rettungskräfte: Bei Pfunds kollidierten ein Wohnmobil und ein Auto. Zwei Personen wurden schwer, ein Mann leicht verletzt.

Rund zweieinhalb Stunden war am Freitag die Reschenstraße bei Pfunds gesperrt. Ein Auto und ein Wohnmobil waren gegen 10.35 Uhr zusammengestoßen. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte war im Einsatz.

Ein 75-Jähriger war mit seinem Auto von Tösens in Richtung Pfunds gefahren, als er im Bereich Lafaiers plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Frontal stieß sein Wagen gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil.

Zwei Personen mit Notarzthubschrauber abtransportiert

Das Auto wurde etwa 50 Meter rückwärts in eine Wiese geschleudert. Das Wohnmobil kippte auf der Fahrbahn zur Seite um. Die Feuerwehr Pfunds barg den schwer verletzten 75-Jährigen mittels Spreizwerkzeug aus seinem Fahrzeug. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der 73-jährige Lenker des Wohnmobils wurde laut Polizei leicht, seine 68-jährige Ehefrau schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber, er mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, durch herumfliegende Teile wurde zudem ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Rückstau in beiden Richtungen

Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Außerdem waren die Einsatzleitung, fünf Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr Pfunds und die Straßenmeisterei Ried im Oberinntal vor Ort.