Zwei Personen schwer verletzt
Langer Stau auf der Reschenstraße nach schwerem Verkehrsunfall bei Pfunds
Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagvormittag auf der Reschenstraße (B180). Bei Pfunds kollidierten ein Wohnmobil und ein Auto. Nach ersten Informationen der Leitstelle Tirol wurden zwei Personen schwer verletzt, ein bis zwei weitere erlitten demnach weniger gravierende Verletzungen.
Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Außerdem waren die Einsatzleitung, vier Rettungsfahrzeuge und die Freiwillige Feuerwehr Pfunds vor Ort.
Die Reschenstraße ist derzeit an der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt. Es bildet sich bereits ein langer Rückstau. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (TT.com)