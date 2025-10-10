Reschenstraße war gesperrt
Zwei Notarzthelis im Einsatz: Schwerer Verkehrunfall bei Pfunds
Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagvormittag auf der Reschenstraße (B180). Bei Pfunds kollidierten ein Wohnmobil und ein Auto. Nach ersten Informationen der Leitstelle Tirol wurden zwei Personen schwer verletzt, ein bis zwei weitere erlitten demnach weniger gravierende Verletzungen.
Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Außerdem waren die Einsatzleitung, vier Rettungsfahrzeuge und die Freiwillige Feuerwehr Pfunds vor Ort.
Die Reschenstraße war an der Unfallstelle bis zum frühen Nachmittag in beiden Richtungen gesperrt. Es bildet sich bereits ein langer Rückstau. (TT.com)