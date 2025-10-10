Visionär in Sachen Pflege

Im Mittelpunkt der Humanocare-Pflegephilosophie stehen neben hoher Qualität die Autonomie und Selbstständigkeit des Menschen.

Die Mitarbeiter:innen in unseren Häusern fördern ein möglichst selbstbestimmtes Leben der Bewohner:innen.

Die Humanocare führt im Auftrag der Gemeinden mehrere Pflegeeinrichtungen in Tirol und übernimmt dabei die gemeinsame Verantwortung für eine qualitativ hochwertige Versorgung. Die Häuser in Absam, Brandenberg, Jenbach, Münster, Reith im Alpbachtal und Rum werden als Gemeindebetriebe mit marktbestimmter Tätigkeit oder als gemeinnützige GmbHs betrieben – stets mit starker regionaler Verankerung und aktivem Beitrag zur Weiterentwicklung der Pflege in Tirol.

Ein Aushängeschild ist das Reha Zentrum Münster, das seit 2011 ein breites medizinisches Spektrum vereint – von neurologischer über kardiologische bis zu onkologischer, pulmologischer und psychosozialer Rehabilitation. Mit 332 Betten und interdisziplinärem Team wird ein maßgeschneidertes

Therapieprogram­m geboten. Ziel ist nicht nur körperliche Genesung, sondern auch seelische Stärkung und Teilhabe.

Auch in Langzeitpflege, Tagesbetreuung oder spezialisierten Angeboten zeigt sich die Humanocare-Handschrift: klare Konzepte, verlässliche Strukturen und Verständnis für das, was Menschen im Alter oder bei Pflegebedarf brauchen. In Jenbach entsteht ein Umfeld, das Sicherheit und Selbstständigkeit in Balance bringt. Das „Haus für Senioren“ in Absam lebt ein Miteinander zwischen Pflege, Angehörigen und Gemeinde. In Reith ist das Marienheim eng mit dem Dorfleben verbunden. Das Soziale Kompetenzzentrum Rum vereint stationäre und mobile Pflege mit seniorengerechtem Wohnen. In Brandenberg zeigt das Heim St. Georg, wie viel Qualität in kleinen Häusern steckt.

Ein weiteres Beispiel für gelebte Regionalität ist das Sozialzentrum Münster, das als gemeinnützige Einrichtung die Pflege und Betreuung für Menschen aus Alpbach, Brandenberg, Münster, Radfeld und Rattenberg übernimmt – sei es im Rahmen der Langzeitpflege, bei Übergangsaufenthalten oder zur Entlastung pflegender Angehöriger.

CEO Julian Hadschieff: „Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Pflege, Reha und Betreuung. Unser Fundament sind über 30 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Innovationskraft. Unsere Werte mutig, menschlich, miteinander stehen immer an erster Stelle – das zeichnet auch unsere Mitarbeiter:innen aus, auf die wir sehr stolz sind.“

Humanocare zeigt: Gute Pflege entsteht dort, wo Qualität und Menschlichkeit gemeinsam gelebt werden. Effizienter, ressourcenschonender Mitteleinsatz ist dabei ein zentraler Faktor – stets mit Fokus auf die Menschen. Diese gelebte Philosophie wurde bereits 2024 mit dem CURO Award für herausragende Pflegequalität und besonderes Engagement gewürdigt.