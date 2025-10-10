Keine Gefahr für PatientInnen

Großeinsatz am Krankenhaus Zams: Chlorgas in Therapiebad ausgetreten

Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehren konnte der Betrieb im Krankenhaus Zams ohne Einschränkungen weiterlaufen.
© Matthias Reichle

