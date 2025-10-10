Es keat oafoch mehra globt!

Wir brauchen eine Kultur des Hinschauens auf das, was gut funktioniert.

Wer prägt die Tiroler Arbeitskultur? Der Curo Pflege-Award hebt diejenigen hervor, die einen positiven Impact schaffen und damit andere inspirieren, Mut machen und Kraft geben, den Weg, den sie eingeschlagen haben, weiterzugehen. Wir brauchen eine Kultur des Hinschauens auf das, was gut funktioniert. Wir brauchen positive Beispiele und Erfolgsgeschichten, nicht, um die Akteurinnen auf ein Podest zu stellen, sondern um ihr Leuchten noch weiter zu tragen.

Mentale Stärke als Erfolgsfaktor

iDEALTOURS setzt auf das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden. Arbeit soll nicht krank machen, sondern stärken. Eine lernende Fehlerkultur, Teamgeist, klare Aufgaben und Strukturen sowie unterstützende Kolleginnen sind die Tragsäulen von Wohlbefinden am Arbeitsplatz beim familiengeführten Tiroler Reiseveranstalter. Diese sind fest in seiner Unternehmensphilosophie verankert – mit positiven Auswirkungen auf Mitarbeitende und Gäste.

Zufriedenheit, die ankommt

„Wer sich psychisch wohlfühlt, ist zufriedener im Job und geht souveräner mit Stress um“, sagt Geschäftsführerin Susanne Neuhauser. Ein stabiles, motiviertes Team bilde die Basis für Verlässlichkeit und Qualität – zwei Punkte, die Kundinnen und Kunden im direkten Kontakt besonders spüren. Ob in der Beratung, in der Reiseorganisation oder vor Ort: Wer mit Freude arbeitet, kann sich intensiver um die Wünsche anderer kümmern.

Resilienz statt Dauerstress

Seit 2022 trägt iDEALTOURS das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung. Mit Coachings, flexiblen Arbeitszeitmodellen und Weiterbildungsmöglichkeiten stärkt das Unternehmen gezielt die Widerstandskraft seiner Mitarbeitenden. Das sorgt nicht nur für weniger Ausfälle und Missverständnisse, sondern auch für eine klarere Kommunikation, ein Vorteil, der sich in der täglichen Zusammenarbeit mit Gästen bemerkbar macht.

Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, welchen Einfluss wir auf diese Welt ausüben möchten.“ Jane Goodall

Erholung als Grundprinzip

Urlaub wird bei iDEALTOURS nicht nur für Kundinnen und Kunden großgeschrieben. Auch den Mitarbeitenden werden ausreichend Freiräume zur Regeneration eingeräumt. Neuhauser betont: „Urlaub ist keine Luxuspause, sondern essenziell, um neue Kraft zu schöpfen.“ Dieses Verständnis prägt auch die Beratung: Wer selbst erlebt, wie wertvoll Erholung ist, kann Reisen authentisch als Quelle neuer Energie vermitteln.

Nachhaltigkeit durch Stabilität

Ein Arbeitsumfeld, das Wohlbefinden fördert, sorgt für Loyalität. Mitarbeitende bleiben dem Unternehmen länger treu und entwickeln dadurch Expertise und Routine. Für Gäste bedeutet das: vertraute Ansprechpartner, verlässliche Abläufe und ein Service, auf den sie sich langfristig verlassen können.

Fazit

iDEALTOURS zeigt mit dem Fokus auf mentale Stärke und Wohlbefinden, dass gesunde Mitarbeitende nicht nur für das Betriebsklima, sondern auch für die Qualität nach außen entscheidend sind. Für Kundinnen und Kunden heißt das: Reisen, die mit Kompetenz, Freude und Verlässlichkeit gestaltet werden.