„Letzter Hauch von Spätsommer“: So warm wird das Wochenende in Tirol

Hoch „Sieglinde“ hat Europa von den britischen Inseln bis zum Mittelmeer fest im Griff: In den kommenden Tagen lässt sich der Herbst richtig genießen. Frühnebel kann in manchen Regionen allerdings das Wetter empfindlich trüben.

Innsbruck – Die angezuckerten Berge, gepaart mit teils zapfigen Frühtemperaturen, sorgten zu Wochenbeginn eher für winterliche Stimmung in Tirol. Ab der Wochenmitte ging es allerdings nach oben mit den Temperaturen: Der Herbst zeigt sich derzeit nicht nur von seiner bunten, sondern auch von seiner milden Seite.