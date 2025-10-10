„T-Shirt-Wetter“
„Letzter Hauch von Spätsommer“: So warm wird das Wochenende in Tirol
In den nächsten Tagen ist Nebel in vielen Regionen ein Thema – wie von Christina Kröll vom Zillertaler Penkenjoch fotografiert. Wo schon von der Früh weg die Sonne scheint, wie bei Christiane Zangerl in Ischgl, klettert das Thermometer am Wochenende kräftig nach oben.
© Leserfotos: Christina Kröll, Christiane Zangerl
Hoch „Sieglinde“ hat Europa von den britischen Inseln bis zum Mittelmeer fest im Griff: In den kommenden Tagen lässt sich der Herbst richtig genießen. Frühnebel kann in manchen Regionen allerdings das Wetter empfindlich trüben.
Innsbruck – Die angezuckerten Berge, gepaart mit teils zapfigen Frühtemperaturen, sorgten zu Wochenbeginn eher für winterliche Stimmung in Tirol. Ab der Wochenmitte ging es allerdings nach oben mit den Temperaturen: Der Herbst zeigt sich derzeit nicht nur von seiner bunten, sondern auch von seiner milden Seite.