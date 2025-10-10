30-Jähriger war betrunken
Pkw stieß gegen Mähdrescher: Fahrer und Beifahrer schwer verletzt
Feuerwehr und Rettung standen im Einsatz.
© APA/FEUERWEHR KIRCHBERG A.D.R.
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagabend in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark). Ein betrunkener Autolenker stieß gegen einen Mähdrescher, der aus einem an die Straße angrenzenden Feld auf die Landesstraße kam.
Der 30-jährige Fahrer dürfte laut Polizei das landwirtschaftliche Fahrzeug übersehen haben. Er stieß ungebremst gegen das Mähwerk, das den Wagen etwa bis zur Hälfte eindrückte. Beide Insassen wurden schwer verletzt. (TT.com, APA)