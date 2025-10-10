Elch landete auf Garagendach: 76-jährige Anwohnerin machte kuriose Entdeckung

Ein Elch sorgt im Schwarzwald weiter für Furore und hat Anwohnerin Rosi Friske ein ganz besonderes Erlebnis beschert. Sie konnte das imposante Tier direkt vor ihrem Haus in Oberwolfach (Ortenaukreis) fotografieren und filmen – und das sogar auf ihrer Garage. Dabei beobachtete sie auch, wie der Elch Bekanntschaft mit einem Elektrozaun an einer Viehweide machte.

„Er bekam einen kleinen Stromschlag“, sagte die 76-jährige Rentnerin. „Der Elch ist dann aber ganz elegant mit seinen langen Beinen über den Zaun gestiegen.“ Friske hatte den Eindruck, dass der Elch schon einmal an einen Elektrozaun geraten war – denn wirklich erschrocken sei das Tier nicht.

Der Elch war zudem auf das Garagendach an Friskes Haus gelaufen. Das Dach grenzt direkt an einen steilen Hang am Waldrand, sodass er danach mit großen Schritten in den Wald verschwand. „Ein Dressurpferd hätte das nicht besser machen können“, sagte Friske.

Die 76-Jährige war nach eigenen Angaben ganz überrascht, als sie den Elch auf dem Grundstück sah: „Das war ein erstaunliches Erlebnis. Ich kann nur jedem wünschen, so ein Erlebnis auch einmal zu haben.“

Größte Hirschart der Welt

Der Elch war vor einigen Tagen das erste Mal im mittleren Schwarzwald gesichtet und fotografiert worden. Der Bulle stamme wahrscheinlich aus menschlicher Haltung, berichtete der Wildtierbeauftragte des Kreises, Maximilian Lang.