Die neue Honda CB1000F – Vierzylinder mit Charakter und Charme

Ein bisschen Nostalgie, ein Schuss Hightech und ganz viel Fahrspaß: Hondas neue CB1000F vereint die Seele der 80er mit der Präzision von heute – und sorgt auf Tirols Landstraßen für ordentlich Herzklopfen.

Wenn Honda ein neues Motorrad präsentiert, dann spitzen Zweiradfreunde die Ohren. Und dieses Mal darf man sie getrost etwas größer aufstellen: Die neue CB1000F bringt frischen Wind – oder besser gesagt: kernigen Klang – in die Szene der Retro-Nakedbikes.

Chromblitzend, kantig und mit einem Schuss 80er-Jahre-Charme erinnert die Maschine an die legendären Bol d’Or-Modelle, mit denen Honda einst in Europa Erfolge feierte – und ein gewisser Freddie Spencer in den USA für Furore sorgte. Nur dass die neue CB1000F dabei aussieht, als wäre sie frisch aus einer Mischung aus Zeitmaschine und Designstudio gerollt.

Unter der Retro-Hülle schlägt ein modernes Herz – nämlich der überarbeitete Vierzylinder-Motor aus der 2017er Fireblade. Statt reiner Drehzahlekstase gibt’s nun sattes Drehmoment im mittleren Bereich. Mit 122 PS und 103 Newtonmetern geht es beherzt vorwärts, ohne dass man ständig am Begrenzer kratzt. Perfekt also für jene, die lieber durch die Stadt brummen als über die Rennstrecke hetzen.

Auch technisch lässt sich Honda nicht lumpen: Eine sechsachsige Sensorik, Kurven-ABS, Traktionskontrolle und Smartkey-Zündung gehören zur Serienausstattung. Wer mag, kann zwischen mehreren Fahrmodi wählen – von „Sport“ bis „Rain“ – oder gleich den eigenen Lieblingsmodus basteln. Am 5-Zoll-TFT-Display lässt sich das alles intuitiv bedienen, während das Smartphone dank „RoadSync“ brav mitredet.

Komplett digitales Cockpit, neue Fahrmodi, verbessertes Chassis: Technik auf höchstem Niveau. © honda

Beim Fahrwerk setzt Honda auf Bewährtes: Eine voll einstellbare Showa-USD-Gabel, ein Monofederbein mit Pro-Link-Umlenkung und kräftige Vierkolben-Bremsen sorgen für Fahrstabilität – egal, ob am Timmelsjoch oder in der Innenstadt. Das Ganze bringt dabei gerade einmal 214 Kilo auf die Waage.

Optisch bleibt die CB1000F ihren Wurzeln treu: Ein klarer Tank, verchromte Krümmer und das typische Streifendekor versetzen Nostalgiker zurück in die goldene Ära des Motorsports – nur dass jetzt LED-Licht und Bluetooth den Ton angeben. In „Wolf Silver Metallic“ oder „Graphite Black“ macht die Maschine immer eine gute Figur.

Wer’s individueller mag, darf sich über Zubehör freuen: Vom Komfortsitz über den Schaltassistenten bis zu Satteltaschen ist alles zu haben – verpackt in den Paketen „Sport“, „Komfort“ und „Travel“. Und ja, auch eine Indoor-Faltgarage gibt’s, für alle, die ihr Schmuckstück lieber trocken als dreckig parken.

Fazit: