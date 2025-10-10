Hoher Schaden
Über 10.000 Euro futsch: Passagier wurde bei Zugfahrt vom Brenner nach Innsbruck bestohlen
Ein Zug-Passagier wurde am Donnerstag auf der Fahrt vom Brenner nach Innsbruck bestohlen. Bislang Unbekannte entwendeten zwischen 16 und 16.45 Uhr in einem unbeobachteten Moment eine schwarze Bauchtasche aus einem Rucksack, der sich im Bereich der Gepäckablage befand.
In der Bauchtasche waren Bargeld, Bankomatkarte und Führerschein, berichtet die Polizei. Dem Opfer entstand ein Schaden im unteren, fünfstelligen Eurobetrag. (TT.com)