Differenzen mit der Landesleitung: Bergrettung Obergurgl verschiebt Versammlung

Obergurgl – Die Jahreshauptversammlung der Bergrettung Obergurgl, die nach Meinungsverschiedenheiten zwischen Ortsstelle und Landesleitung der Bergrettung für den 10. Oktober angesetzt war, wurde wegen einer Terminkollision verschoben. Sie soll am 20. Oktober stattfinden. „Die Meinungsverschiedenheiten gibt es immer noch“, erklärte Ortsstellenleiter Michael Scheiber. Bei der Jahreshauptversammlung sollen die 25 Mitglieder der Ortsstelle Obergurgl darüber abstimmen, ob die Ortsstelle aufgelöst wird oder nicht.