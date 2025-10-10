Was beim Kult-Musical „The Rocky Horror Show“ im Landestheater alles erlaubt ist

1975 kam die „Rocky Horror Picture Show“ mit Tim Curry als Frank N. Furter in die Kinos (links). Am Tiroler Landestheater spielt Lisa Schrammel den Part der arglosen Janet, die im Schloss von Frank N. Furter in eine sehr besondere Gesellschaft gerät.

© imago/Allstar/20th Century Fox, TT/Axel Springer