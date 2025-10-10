Videos von der Probe
Was beim Kult-Musical „The Rocky Horror Show“ im Landestheater alles erlaubt ist
1975 kam die „Rocky Horror Picture Show“ mit Tim Curry als Frank N. Furter in die Kinos (links). Am Tiroler Landestheater spielt Lisa Schrammel den Part der arglosen Janet, die im Schloss von Frank N. Furter in eine sehr besondere Gesellschaft gerät.
© imago/Allstar/20th Century Fox, TT/Axel Springer
Mit „The Rocky Horror Show“ hält ein Kult-Klassiker Einzug ins Tiroler Landestheater – mit der Einladung ans Publikum, aktiv mitzuwirken und sich zu kleiden, wie es gefällt.