Farbenfrohe Heimat: Der Oberländer Künstler Werner Thöny stellt in Prutz aus
Werner Thöny präsentiert erstmals seine faszinierenden Kunstwerke in seiner Heimatgemeinde.
Prutz – Werner Thöny hat sich nach seiner Pensionierung als Versicherungsmakler der Kunst verschrieben. Mit Leidenschaft widmet er sich der Malerei, insbesondere der Porträt- und Aktmalerei, und hat seine Fähigkeiten in Öl- und Acryltechniken durch Kurse weiterentwickelt. Als aktives Mitglied einer Malgruppe in Nauders hat Thöny seine Werke bereits in verschiedenen Orten wie Ladis, Galtür, Altfinstermünz und im Schloss Siegmundsried präsentiert. Nun bietet sich die Gelegenheit, seine beeindruckenden Arbeiten erstmals in seiner Heimatgemeinde Prutz zu bewundern.
Die Ausstellung "Einheimische Kunst im Wandel der Zeit" wird am Freitag, den 17. Oktober, um 19 Uhr feierlich eröffnet. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von GÜ & SAMU. Die Ausstellung ist bis zum 16. November zu sehen, jeweils mittwochs und sonntags von 18 bis 20 Uhr. (TT)