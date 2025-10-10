Farbenfrohe Heimat: Der Oberländer Künstler Werner Thöny stellt in Prutz aus

Prutz – Werner Thöny hat sich nach seiner Pensionierung als Versicherungsmakler der Kunst verschrieben. Mit Leidenschaft widmet er sich der Malerei, insbesondere der Porträt- und Aktmalerei, und hat seine Fähigkeiten in Öl- und Acryltechniken durch Kurse weiterentwickelt. Als aktives Mitglied einer Malgruppe in Nauders hat Thöny seine Werke bereits in verschiedenen Orten wie Ladis, Galtür, Altfinstermünz und im Schloss Siegmundsried präsentiert. Nun bietet sich die Gelegenheit, seine beeindruckenden Arbeiten erstmals in seiner Heimatgemeinde Prutz zu bewundern.