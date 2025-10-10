Von Malern und Partisanen: Osttiroler Theaterklassiker erobern die Kinoleinwand

Drei heimische Theaterproduktionen werden im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Theatre goes Cinema“ erstmals im Lienzer CineX Kino gezeigt. Von Oktober bis November 2025 können Besucher*innen lokale Theaterstücke in filmischer Umsetzung erleben – es sind Werke über den Maler Franz von Defregger, ein poetisches Kammerspiel und die Geschichte einer Osttiroler Widerstandskämpferin.

Lienz - Die Grenzen zwischen Theater und Film verschwimmen in einer neuen Kooperation des CineX Kinos mit der Peter Werlberger Film & Videoproduktion. Die Veranstaltungsreihe „Theatre goes Cinema – Live von der Bühne auf die Leinwand“ macht es möglich, dass Theaterproduktionen aus Osttirol nun auch im Kinoformat zu erleben sind.

„Franz von Defregger - vom Bauernsohn zum Ritter“

Den Auftakt macht am 16. Oktober 2025 das historische Theaterstück „Franz von Defregger – Vom Bauernsohn zum Ritter“. Die Inszenierung der Theaterwerkstatt Dölsach unter der Regie von Arete Riedl zeichnet in szenischen Bildern den Lebensweg des berühmten Osttiroler Malers nach – vom Hirtenbuben in Stronach bis zum gefeierten Künstler in München. Die Aufzeichnung aus dem Jahr 2021 dauert etwa 83 Minuten und würdigt den Maler anlässlich seines 100. Todestages.

Der Maler Defregger (Wolfgang Michor) bekommt Besuch von einem Journalisten (Robert Hippacher). © Werlberger

„Nummer 2034“

Passend zur Zeit um Allerheiligen folgt am 30. Oktober das Zwei-Personen-Stück „Nummer 2034“ vom Theaterauflauf Osttirol. Das von Monika Wörgötter verfasste Kammerspiel, in dem Natalie Zojer und Thomas Widemair die Hauptrollen spielen, setzt sich auf poetische Weise mit dem Thema Tod auseinander. Zwei Menschen warten "vor dem jüngsten Gericht" und reflektieren ihr Leben – ein nachdenkliches Stück über Schuld, Erinnerung und die Frage nach dem, was bleibt.

Im Theaterstück „Nummer 2034“ sind Natalie Zojer und Thomas Widemair zu sehen. © Werlberger

„Anna und die Partisanen“

Den Abschluss der Reihe bildet am 13. November "Anna & die Partisanen", ein Stück über die Dölsacher Widerstandskämpferin Maria Peskoller, die während der NS-Zeit Partisanen unterstützte und 1944 in Graz hingerichtet wurde. Die Inszenierung der Theaterwerkstatt Dölsach unter der Regie von Dr. Ekkehard Schönwiese, der auch als Autor fungiert, basiert auf historischen Quellen und Zeitzeugengesprächen. Mit einer Laufzeit von etwa 110 Minuten ist dieser Film nicht nur für das Publikum eine Premiere – auch viele der beteiligten Theaterschaffenden werden die filmische Umsetzung zum ersten Mal sehen.

„Anna und die Partisanen“ bringt Robert Plankensteiner, David Huber, Wolfgang Steiner, Hannes Rohracher und Peppi Greil auf die Bühne und auf die Kinoleinwand. © Werlberger

„Die Veranstaltungsreihe schlägt eine Brücke zwischen Theater und Kino, zwischen Live-Erlebnis und filmischer Dokumentation – und würdigt zugleich das kulturelle Schaffen der Region“, erklärt Peter Werlberger, Initiator des Projekts. Sollten die laufenden rechtlichen Verhandlungen positiv verlaufen und die Veranstaltungsreihe beim Publikum Anklang finden, ist eine Fortsetzung geplant. In Aussicht steht unter anderem die Kinoadaption eines Musicals, das von einer höheren Schule in Lienz inszeniert wurde.

