„Ein starkes Zeichen“: Pflege-Pioniere feiern ihren Abschluss in Zams

16 AbsolventInnen des Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Krankenpflege am St. Vinzenz Bildungszentrum starten in ihre vielversprechende Karriere.

Zams – „Die heutige Sponsionsfeier ist ein starkes Zeichen: Viele Wege führen in die Pflege – und das Bildungszentrum St. Vinzenz ist dabei ein zentraler Ankerpunkt für die regionale Ausbildung im Gesundheitsbereich“, betonte Landesrätin Cornelia Hagele bei der feierlichen Sponsion Anfang Oktober. Im Saal der Katharina Lins Schulen schlossen 16 AbsolventInnen des FH-Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Krankenpflege am St. Vinzenz Bildungszentrum (BiZ) in Zams erfolgreich ihr Studium ab.

Margarethe Achenrainer, Direktorin des BiZ und Leiterin des Studienstandorts Zams, eröffnete die Feierlichkeiten mit herzlichen Glückwünschen an die AbsolventInnen. „Dieses Ziel war stets ein gemeinsames Anliegen von Lehrenden und Studierenden“, betonte sie. Grußworte kamen von Generaloberin Barbara Flad, Krankenhaus-Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler und Studiengangsleiterin Waltraud Buchberger.

„Mit rund 2.500 Ausbildungsplätzen und mehr als 2.250 engagierten Auszubildenden verzeichnet Tirol einen historischen Höchststand“, hob Hagele hervor und gratulierte den AbsolventInnen zu ihrer Berufswahl, die für die Gesellschaft unverzichtbar sei.