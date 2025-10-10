Scheibe eingeschlagen
Einbruch in Haiminger Firma: Täter räumten Tresor aus
In der Nacht auf Freitag trieben unbekannte Täter in der Haiminger Firma Zoller und Prantl GmbH ihr Unwesen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Einbruch in die Werkstätte zwischen 21 und 5.50 Uhr. Sie gelangten über das Lager ins Obergeschoss und schlugen dort eine Glasscheibe zu den versperrten Büros ein.
Dort klauten die Täter den Schlüssel des Standtresors und entwendeten aus diesem einen Geldbetrag im unteren, vierstelligen Eurobereich. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Silz (Tel. 059133/7107) ersucht um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. (TT.com)