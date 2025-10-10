Einbruch in Haiminger Firma: Täter räumten Tresor aus

In der Nacht auf Freitag trieben unbekannte Täter in der Haiminger Firma Zoller und Prantl GmbH ihr Unwesen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Einbruch in die Werkstätte zwischen 21 und 5.50 Uhr. Sie gelangten über das Lager ins Obergeschoss und schlugen dort eine Glasscheibe zu den versperrten Büros ein.