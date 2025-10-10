Arbeitskollege fand in Gerlos schwer verletzten 22-Jährigen in Tunnel

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Freitag bei einer Tunnelbaustelle in Gerlos. Gegen 11.45 Uhr wollte ein 22-jähriger Arbeiter mit einer selbstfahrenden Maschine in Richtung Tunnelausgang fahren, als er mit dem linken Vorderreifen in eine „Regolrinne“ geriet. Das Gefährt kippte zur Seite, wodurch der junge Mann schwere Verletzungen erlitt.

Da keine Funk- bzw. Telefonverbindung bestand, wurde der Verletzte erst etwa 15 Minuten später von einem Arbeitskollegen gefunden, der die Rettungskette in Gang setzte und Erste Hilfe leistete. Der Verletzte wurde nach weiterer Versorgung durch die Einsatzkräfte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)