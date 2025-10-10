Noch immer verschollen
Schicksal weiter ungeklärt: Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat Mordermittlungen eingestellt
Die Polizei organisierte nach dem Verschwinden von Adrian Lukas mehrere Suchaktionen (Symbolfoto) am Arlberg, die allerdings ohne Ergebnis blieben. Der Deutsche ist noch immer verschollen. Die Staatsanwaltschaft geht nicht mehr von einem Mord aus.
© Brunner Images, Polizei
Acht Jahre nach dem Verschwinden von Adrian Lukas geht die Staatsanwaltschaft nicht mehr von einem Mord aus. Die Ermittlungen wurden beendet. Für die Angehörigen des Abgängigen eine Enttäuschung.