Rafale: Renaults Topmodell mit kräftigem Hybrid-Windstoß

Der Renault Rafale krönt als 4,7-Meter SUV-Coupé die Modellpalette von Renault. Ein würdiger Abschluss nach oben, denn an Qualitäten mangelt es wahrlich nicht. Im Test der Plug-in-Hybrid mit 300 PS Systemleistung, Allrad und Allradlenkung. Ein Fall für Genießer.

Die Liebe zu SUV scheint weiter ungebrochen. So bestimmen die „Sport Utility Vehicle“ nicht nur schön langsam das Straßenbild, sondern auch klar die Verkaufszahlen. Renault hat darauf vollumfänglich reagiert und bietet die Fahrzeugart quer durch die ganze Modellpalette an. Den krönenden Abschluss nach oben bildet dabei der Rafale (franz.: Windstoß, Böe) als optisch überaus gelungenes SUV-Coupé.

Kecker Abschluss, riesige Heckklappe. © Reinhard Fellner

Über 4,7 Meter streckt sich der imposante Viertürer. Aufregende Proportionen, schön geformte Flächen und ein schräg fließendes Heck lassen vergessen, dass sich der Rafale vom Van-artig konzipierten Espace ableitet. Gibt sich Letzterer als Familienfreund für höhere Ansprüche, wirkt der Rafale richtig cool und riecht nach Premium-Segment.

Schon der Einstieg bestätigt diesen Eindruck. Vom Espace hat der Rafale nämlich das geradezu opulente Raumangebot geerbt. Die Innenraumbreite erinnert dabei schon fast an die Oberklasse. Gleich wie das großzügige und hochwertig ausgeführte Alcantara-Gestühl.

Die Qualitätsanmutung im Innenraum ist auf Premium-Niveau. © Reinhard Fellner

Generell herrscht im Innenraum ein beachtliches Qualitäts- und Verarbeitungsniveau. Empfehlenswert die Modellvariante „Atelier Alpine“, mit der ein nobel-sportlicher Stil einhergeht, welcher gut zum Rafale passt. Das beleuchtete Alpine-Zeichen in den Vordersitzen oder die verschiebbare Mittelkonsole samt induktiver Smartphone-Ladefläche mit dem edlen Griff im Stil eines Flugzeug-Schubhebels stehen exemplarisch als Beispiel für das neue Qualitätsstreben im Hause Renault. Beim Thema Multimedia verlassen sich die Franzosen mittlerweile auf ein auf Google basierendes System.

Die Bedienlösung ist durchdacht und reicht von konventionell bis Google. © Reinhard Fellner

Das geht im Zusammenspiel mit einem großen 12,3-Zoll-Bildschirm mit perfekter Navigation einher. Auch sonst bereitet die Bedienung über das formschöne Lenkrad und eine zusätzliche Schalterleiste Freude.

Freude kommt im getesteten Plug-in-Hybrid mit 300 PS-Systemleistung dann auch beim Fahren auf. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb des Renault-Flaggschiffs setzt sich aus insgesamt vier Motoren zusammen. Schnell betankbar ist dabei ein Dreizylinder-1,2-Liter-Turbobenziner.

Die Symbiose von Benziner und Elektromotoren ist geglückt. © Reinhard Fellner

Per Kabel und beim Fahren aufladbar ist ein 22-kWh-Akku, der drei Elektromotoren mit Energie versorgt. Zwei E-Motoren mit 69 PS und 34 PS (Startergenerator) unterstützen die Vorderachse, ein weiterer Elektromotor mit 136 PS sitzt an der Hinterachse und setzt dadurch ein Allradsystem durch. Der hohe technische Aufwand macht sich bezahlt. So wirkt die Antriebskombination als stämmig und kraftvoll (von 0 auf 100 km/h in 6,4 Sekunden), erlaubt jedoch auch großflächig elektrisches Fahren. Insgesamt hat man es hier mit einem souveränen Gleiter zu tun, der auch als Reiseauto Kilometer mit Bravour abspult.

Auf der kurvigen Landstraße oder in der Stadt schlüpft der Rafale aber auch gerne in die Rolle des Spaßmachers. Grund dafür ist ein ausgezeichnet abgestimmtes Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern, welches die Symbiose aus Straffheit und Komfort perfekt beherrscht. Dazu kommt als Clou serienmäßig eine Vierradlenkung, die den Wendekreis des großen SUV-Coupes auf kleinwagenmäßige 10,4 Meter reduziert und in Kurven Agilität vermittelt.

In der Lackierung Gipfelblau matt darf der Rafale zu den Hinguckern gezählt werden. © Reinhard Fellner

Trotz, oder gerade wegen dieses Technik-Arsenals blieb der Verbrauch des Renault-Flaggschiffs im TT-Test unerwartet niedrig. Im Schnitt kamen wir auf sechs Liter Super, auf einer Autobahnetappe nach Wien erzielten wir den Höchstwert von 7,4 Litern. Wer den Akku jedoch beispielsweise zu Hause oder während der Arbeit hin und wieder auflädt, wird als Pendler praktisch dauernd elektrisch (rund 85 Kilometer) oder teilelektrisch unterwegs sein, was wiederum zu kaum mehr wahrnehmbaren Benzinverbräuchen führt und den 58-Liter-Tank über lange Zeit gefüllt lässt.

Gutes kommt auch noch zum Schluss. So ist die Beinfreiheit auf den hinteren Rängen geradezu fürstlich, dazu eröffnet eine riesige Heckklappe einen ebensolchen Laderaum mit 539 bis 1826 Litern Laderaum. In dessen Mitte muss jedoch eine Stufe überwunden werden.

Enormer Laderaum: von 539 bis 1826 Liter passen rein. © Reinhard Fellner