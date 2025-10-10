Elfjährige vom Fahrrad getreten: Lienzer Polizei fahndet nach Jugendlichem
Ein schockierender Vorfall in Nußdorf-Debant löste am Freitag eine polizeiliche Fahndung aus. Gegen 13.15 Uhr war eine elfjährige Radfahrerin auf der Pestalozzistraße in westliche Richtung unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit der Franz-Mayr-Straße einem unbekannten E-Bike-Fahrer begegnete. Dieser habe dem Mädchen während der Fahrt mit dem Fuß gegen das Fahrrad getreten, berichtete die Polizei am Freitagabend.
Das Mädchen kam dadurch zu Sturz und blieb verletzt am Boden liegen. Der unbekannte Täter setzte seine Fahrt fort. Die Elfjährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Eine sofortige Fahndung nach dem Burschen verlief ohne Erfolg.
Zeugenaufruf
Laut eines Zeugen handelt es sich bei dem Radfahrer um einen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet und fuhr ein schwarzes E-Bike unbekannter Marke.
Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133 7230 zu melden.