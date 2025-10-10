Elfjährige vom Fahrrad getreten: Lienzer Polizei fahndet nach Jugendlichem

Ein schockierender Vorfall in Nußdorf-Debant löste am Freitag eine polizeiliche Fahndung aus. Gegen 13.15 Uhr war eine elfjährige Radfahrerin auf der Pestalozzistraße in westliche Richtung unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit der Franz-Mayr-Straße einem unbekannten E-Bike-Fahrer begegnete. Dieser habe dem Mädchen während der Fahrt mit dem Fuß gegen das Fahrrad getreten, berichtete die Polizei am Freitagabend.