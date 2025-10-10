Trump: Waffenruhe im Gazastreifen wird halten

US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass die am Freitag in Kraft getretene Waffenruhe im Gazastreifen halten wird. "Sie sind alle müde vom Kämpfen", sagte er am Freitag (Ortszeit) bei einem Gespräch mit Reportern im Weißen Haus . Trump bestätigte seine Pläne, am Wochenende nach Israel und Ägypten zu reisen. Die von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln würden am Montag freigelassen, so der Republikaner. Es gebe etwa 28 Leichen, die geborgen werden müssten.

Er teilte weiter mit, zunächst nach Kairo reisen zu wollen und danach weiter nach Israel, um vor dem israelischen Parlament zu sprechen. Am Dienstag wolle er in die USA zurückkehren, sagte Trump. Er werde eine "Menge" Staatenlenker am Montag in Ägypten treffen, um über die Zukunft des Gazastreifens zu sprechen. Das Treffen werde vermutlich in der ägyptischen Hauptstadt stattfinden. Trump sagte außerdem, dass er vor dem israelischen Parlament sprechen werde, wenn er das Land besucht.

Der US-Präsident zeigte sich zuversichtlich, dass die Waffenruhe im Gazastreifen zu einem umfassenderen Frieden im Nahen Osten führen werde. Es gebe noch ein paar kleine Krisenherde, diese seien aber "sehr klein". "Diese Brände werden sehr schnell gelöscht werden", fuhr Trump fort. Zur Waffenruhe stellte er fest: "Sie wird halten. Ich denke, sie wird halten."

Am Freitagmittag war im Gazastreifen eine Waffenruhe in Kraft getreten, nachdem Israel und die islamistische Hamas einem ersten Teil des von Trump vorgeschlagenen Friedensplans zugestimmt hatten. Demnach sollen nun binnen 72 Stunden sämtliche israelische Geiseln im Gazastreifen freikommen. Im Gegenzug hatte Israel zugesagt, knapp 2000 palästinensische Häftlinge zu entlassen.

Nach dem Beginn der Waffenruhe drängt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die israelische Regierung, rasch weitere Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen zu ermöglichen. "Für die Menschen in Gaza ist dieser Moment überlebenswichtig", sagte der Deutschland-Direktor des World Food Programme (WFP), Martin Frick, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die Waffenruhe muss nun sichere Grenzübergänge und klare Sicherheitsgarantien für Hilfstransporte bringen." Dabei zähle jede Stunde.

An den Grenzübergängen stünden 60.000 Tonnen Nahrungsmittel Freilassung von Hamas-Geiseln am Montag zur Einfahrt bereit, weitere 100.000 Tonnen seien in der Region im Zulauf. Damit lasse sich Gaza fast drei Monate lang versorgen, wenn der Zugang sicher und verlässlich sei. Allein im ersten Monat könne das WFP so 1,6 Millionen Menschen mit Brot, Mehl und Lebensmittelpaketen erreichen.