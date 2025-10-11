Nordkorea feierte 80. Gründungstag der Arbeiterpartei

Nordkorea hat anlässlich des 80. Gründungstags der im Land herrschenden Arbeiterpartei eine Militärparade abgehalten. Sie habe auf dem Kim-Il-Sung-Platz stattgefunden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Es seien einige der stärksten Waffen des international weitgehend isolierten Landes gezeigt worden, darunter eine Interkontinentalrakete. Bei der Parade war auch die Armee Russlands vertreten.

Chinas Ministerpräsident Li Qiang war anlässlich des 80. Gründungstags der nordkoreanischen Arbeiterpartei ebenso nach Pjöngjang gereist wie der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew, der derzeit Vizevorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats Russlands und ein enger Vertrauter von Kreml-Chef Wladimir Putin ist. Fotos zeigten auch die Teilnahme russischer Soldaten und Showmaster an der Parade und Feierlichkeiten.

China ist Nordkoreas wichtigster Verbündeter, die engen Beziehungen beider Länder reichen bis zum Koreakrieg in den 1950er Jahren zurück, als chinesische Soldaten an der Seite der nordkoreanischen Streitkräfte kämpften. Peking unterstützt das international sanktionierte Land nach wie vor wirtschaftlich und politisch.