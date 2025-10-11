Kitzbühel vertieft seine Partnerschaft mit Yamagata

Kitzbühel und die japanische Stadt Yamagata verbinden seit 1963 eine Partnerschaft. Beim Besuch einer Delegation aus Japan wurde nun im Kitzbüheler Yamagata Garten ein neuer Baum gepflanzt.

Kitzbühel – In den vergangenen Jahrzehnten gab es zwischen den beiden Schwesternstädten Kitzbühel und Yamagata einen regelmäßigen und regen Kontakt und Austausch. Anlässlich der 50-Jahr-Feier der Städtepartnerschaft wurde in Kitzbühel ein eigener Yamagata-Garten angelegt, der speziell zur Kirschblütenzeit im Frühling ein wunderbares Bild abgibt. Heuer im Juni fuhr eine große Kitzbüheler Reisegruppe nach Japan und wurde dort auch in Yamagata herzlich empfangen. Nun folgte der Gegenbesuch.

Japan zu Besuch in Kitzbühel

Kürzlich kam eine Delegation aus Yamagata, angeführt durch Bürgermeister Takahiro Sato zum Gegenbesuch nach Kitzbühel. Standesgemäß begrüßt wurden die Freunde aus Japan von der Kitzbüheler Stadtmusik, die auch gleich für Bürgermeister Takahiro Sato, der seinen 50. Geburtstag feierte, ein Geburtstagsständchen spielte. Als erster Festakt wurde durch die Bürgermeister Klaus Winkler und Sato im Yamagata-Garten in KItzbühel unter Anleitung von Stadtgärtner Oskar Schwaiger ein neuer Baum - eine Edel-Zwerglatsche im Bonsai-Schnitt - gepflanzt.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt durch die Weisenbläser der Stadtmusik und von einem Kinderchor der Kitzbüheler Volksschule, die traditionelle Tiroler Volksmusik zum Besten gaben. Eine Bergfahrt auf den Hahnenkamm sowie der offizielle Empfang der Stadt Kitzbühel im Schlosshotel Kitzbühel standen weiters am Programm für die japanische Delegation aus Yamagata.

Tirolerabend bei Rosi

Am darauffolgenden Tag empfing Bürgermeister Winkler die Besucher aus Yamagata im Rathaus. Danach stand noch Kultur am Programm, mit einem Besuch im Museum sowie im Bauernhausmuseum Hinterobernau. Mit einem traditionellen Tiroler Abend in Rosi´s Sonnbergstuben fand der Besuch der Delegation aus Yamagata den passenden Abschluss.