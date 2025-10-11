Polizei sucht Zeugen
Betonständer auf Photovoltaikanlage geworfen: Hoher Schaden in Virgen
Virgen – Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Freitag mehrere Module einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Virgen beschädigt. Laut Polizei wurde ein Betonschirmständer am Tatort gefunden – er wurde offenbar aus erhöhter Position auf die Anlage geworfen. Zudem dürften Steine zum Einsatz gekommen sein. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3500 Euro.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol (Tel.: 059133/7234) oder bei der allgemeinen Polizei-Nummer 059133 zu melden. (TT.com)