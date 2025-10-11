Betonständer auf Photovoltaikanlage geworfen: Hoher Schaden in Virgen

Virgen – Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Freitag mehrere Module einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Virgen beschädigt. Laut Polizei wurde ein Betonschirmständer am Tatort gefunden – er wurde offenbar aus erhöhter Position auf die Anlage geworfen. Zudem dürften Steine zum Einsatz gekommen sein. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3500 Euro.