70 Millionen Euro investiert: ÖBB warten Tiroler Züge jetzt in Innsbruck

Früher mussten Nah- und Fernverkehrszüge aus Tirol für komplizierte Wartungen in die östlichen Bundesländer reisen. Mit der neuen Instandhaltungshalle in Innsbruck hat jetzt auch Westösterreich einen modernen Standort für Instandhaltung. Statt einer Woche dauert ein Zug-Check nun acht Stunden.