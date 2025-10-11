- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Blaue Realitäten
Kommentarvon Peter Nindler
Für FPÖ-Chef Markus Abwerzger, der heute wiedergewählt wird, stehen die Polit-Sterne so günstig wie noch nie. 2027 wird die VP wohl nicht an der FPÖ vorbeikommen. Oder kommt es gar zum Polit-Erdbeben in der schwarzen ÖVP-Bastion Tirol?
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten