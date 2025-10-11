Besonderer Markt im Advent
Ein Hauch von Weihnachten in Telfs: Vorbereitungen für Markt und Musical „Scrooge“ laufen
Freuen sich auf die zweite Adventsaison in Telfs (v. l.): Künstler Marc Hess und seine Frau Claudia, Barbara Plattner (Innsbruck Tourismus), Alexander Schatz (Obmann des Ausschusses für Wirtschaft und Ortszentrum) sowie Bürgermeister Christian Härting.
© Renate Perktold
Telfs entführt in der Weihnachtszeit wieder ins 19. Jahrhundert: Sowohl der viktorianische Weihnachstmarkt als auch das Musical „Scrooge“ starten in die zweite Saison. Heuer warten die Betreiber mit einigen Neuerungen auf.