- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Brotverkauf im Schneechaos
Zwei Helden des Landecker Frischemarkts: Diese Standler sind nicht zu bremsen
Von Matthias Reichle
Seit 20 Jahren gehören Günther Angerer und Christian Gruber zum Frischemarkt. Am Freitag feierte die Landecker Institution einen Runden.
Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:
Monika Schramm
+4350403 2923
Matthias Reichle
+4350403 2159
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten