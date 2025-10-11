Arbeiten laufen

Der Bozner Platz unter Beobachtung: Was die Zaungäste zum Umbau sagen

Die Arbeiter am Bozner Platz sind unter dauerhafter Beobachtung. Jeder der Passanten hat eine eigene Meinung zum Bauprojekt.
© Thomas Böhm
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Die Arbeiten am Innsbrucker Bozner Platz schreiten voran. Die meisten der 31 Gleditschien wurden diese Woche gepflanzt. Die Vorfreude auf den fertigen Platz ist groß, doch Passanten sind noch unsicher, ob die Bäume bald Schatten spenden, und Kaufleute haben ihre liebe Not mit dem neuen Boden.

