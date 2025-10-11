Der Bozner Platz unter Beobachtung: Was die Zaungäste zum Umbau sagen

Die Arbeiten am Innsbrucker Bozner Platz schreiten voran. Die meisten der 31 Gleditschien wurden diese Woche gepflanzt. Die Vorfreude auf den fertigen Platz ist groß, doch Passanten sind noch unsicher, ob die Bäume bald Schatten spenden, und Kaufleute haben ihre liebe Not mit dem neuen Boden.