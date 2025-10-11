13-Jähriger auf E-Scooter in Hall von Auto erfasst und verletzt

Hall in Tirol – Bei einer Kollision mit einem Pkw ist ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer am Freitagnachmittag in Hall verletzt worden. Der Bursche fuhr gegen 18.30 Uhr über einen Schutzweg, um die Tiroler Straße im Bereich des dortigen Kreisverkehrs zu überqueren. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Italien erfasste den Teenager mit seinem Fahrzeug.