In Klinik gebracht
13-Jähriger auf E-Scooter in Hall von Auto erfasst und verletzt
Hall in Tirol – Bei einer Kollision mit einem Pkw ist ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer am Freitagnachmittag in Hall verletzt worden. Der Bursche fuhr gegen 18.30 Uhr über einen Schutzweg, um die Tiroler Straße im Bereich des dortigen Kreisverkehrs zu überqueren. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Italien erfasste den Teenager mit seinem Fahrzeug.
Der 13-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Innsbruck gebracht. (TT.com)