Mit Gebi Mair über Wolf und Windkraft diskutieren: Anraser Pfleghaus lädt ein

Am 16. Oktober wird der Landessprecher der Tiroler Grünen, Gebi Mair, im Kultursaal Anras zu den emotional aufgeladenen Themen Wolf und Windkraft Stellung beziehen. Die Veranstaltung ist Teil einer Gesprächsreihe des Vereins Anraser Pfleghaus zum Thema Umwelt.

Anras – Die Diskussion um den Wolf in Tirol hat in den vergangenen Monaten an Schärfe zugenommen. Während Medien von einem „wütenden“ Wolf berichten und Bauern von einer „Kriegserklärung“ an die traditionelle Almwirtschaft sprechen, verweisen Befürworter auf Biodiversität und suchen Unterstützung bei überregionalen Institutionen.

Ähnlich polarisierend verläuft die Debatte um Windkraft in Tirol. Obwohl die Landesregierung kürzlich festgestellt hat, dass es keine "Beschleunigungsgebiete" mit vereinfachten Genehmigungsverfahren geben wird, bleibt die grundsätzliche Haltung zur Windenergie unklar. Kritiker innen sprechen von "Horizontverschmutzung" und "Windenergie-Irrsinn", während Befürworter innen die Notwendigkeit erneuerbarer Energien im Kampf gegen den Klimawandel betonen.

„Mit reden kemmen die Leit zom“ – nach dieser alten Weisheit organisiert der Verein Anraser Pfleghaus seine Gesprächsreihe. Nach Bundesminister Norbert Totschnig und dem Umweltschützer Wolfgang Retter ist nun Gebi Mair zu Gast, der den Standpunkt der Grünen zu beiden Themen darlegen wird.

Vereinsobmann Johann Waldauf lädt alle Interessierten ein, diese Gelegenheit zum Meinungs- und Gedankenaustausch zu nutzen. Sein Motto für den Abend: „Argumente statt Schlagworte, zuhören statt draufhauen.“

Eventinfos: