Repair Café in Lienz: Wo Kaputtes wieder funktioniert

Am 18. Oktober öffnet das beliebte Repair Café in der MS Egger Lienz wieder seine Türen. Ehrenamtliche Helfer*innen reparieren dort kostenlos defekte Alltagsgegenstände – vom wackligen Stuhl bis zur kaputten Kaffeemaschine.

Lienz – Der Lieblingsstuhl wackelt, die Kaffeemaschine streikt oder die Hose ist zu eng geworden. Statt diese Dinge wegzuwerfen, bietet das Repair Café in Lienz eine nachhaltige Alternative. Am Samstag, 18. Oktober, von 14 bis 17 Uhr stehen in der MS Egger Lienz wieder engagierte Helfer*innen bereit, um Defektes zu reparieren.

Die ehrenamtlichen Fachleute bringen dabei ein breites Spektrum an Fertigkeiten mit. Sie fixieren lose Buchseiten, beantworten Computerfragen, schärfen stumpfe Messer oder bringen Nähmaschinen wieder zum Laufen. Die Erfolgsquote ist beeindruckend.

Während der Wartezeit können Besucher*innen bei Kaffee und Kuchen entspannen. Besonders wertvoll ist jedoch die Möglichkeit, den Reparateur*innen über die Schulter zu schauen und dabei selbst etwas zu lernen.

Talente Tauschkreis als Organisator

Hinter dem Repair Café steht der Osttiroler Talente Tauschkreis, der das Event bereits seit zehn Jahren zweimal jährlich organisiert. Der Verein bietet eine Plattform für kreative Menschen, die ihre Fähigkeiten austauschen – ohne Geld, sondern mit der Währung "Talent", die nach aufgewendeter Zeit berechnet wird.

Das Repair Café funktioniert auf Spendenbasis.

Eventinfos: