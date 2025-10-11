Abwerzger bläst beim FPÖ-Landesparteitag mit 98 Prozent zum Angriff

Noch sind zwei Jahre Zeit, aber FPÖ-Chef Markus Abwerzger ist bereit: Die Partei steht geschlossen hinter dem Duell mit Landeshauptmann Anton Mattle bei der Landtagswahl. Abwerzger wurde – wie erwartet – mit hoher Zustimmung (98 Prozent der Delegiertenstimmen) im Europahaus in Mayrhofen im Amt bestätigt.