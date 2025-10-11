In steilem Gelände abgestürzt
Zwei Wanderer entdeckten Leiche im Alpbachtal: Mann war am Vortag abgestürzt
© Liebl Daniel
Zwei Wanderer entdeckten am Samstagvormittag in Alpbach einen leblosen Mann. Der 75-Jährige dürfte laut Polizei bereits am Freitag zu einer Wanderung aufgebrochen und in steilem Gelände abgestürzt sein. Er blieb rund 200 Meter unterhalb des Gipfels des Kleinen Galtenberg (2318 m) liegen.
Der angerückte Notarzt konnte nur noch den Tod des Wanderers feststellen. Seine Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber Libelle geborgen. (TT.com)