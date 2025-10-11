Zwei Wanderer entdeckten Leiche im Alpbachtal: Mann war am Vortag abgestürzt

Zwei Wanderer entdeckten am Samstagvormittag in Alpbach einen leblosen Mann. Der 75-Jährige dürfte laut Polizei bereits am Freitag zu einer Wanderung aufgebrochen und in steilem Gelände abgestürzt sein. Er blieb rund 200 Meter unterhalb des Gipfels des Kleinen Galtenberg (2318 m) liegen.