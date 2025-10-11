Schüsse in Wettbüro: Drei Menschen verletzt, Täter flüchtig

Augenzeugen sprechen von gleich mehreren Schüssen. Laut Polizei in Deutschland schwebt keines der Opfer derzeit in Lebensgefahr.

Gießen - Ein Unbekannter hat drei Menschen durch Schüsse in einem Sportwettbüro in der Innenstadt der deutschen Stadt Gießen verletzt. Die Polizei betonte bereits kurz nach der Tat am Samstagnachmittag, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Der Schütze flüchtete den Angaben zufolge zu Fuß, nach ihm wird gesucht. Die Tat am Marktplatz in der Nähe einer zentralen Bushaltestelle und unweit einer Fußgängerzone ereignete sich einem Polizeisprecher zufolge gegen 15.10 Uhr.

Wie schwer die Opfer verletzt sind und um wen es sich handelte, war noch unklar. Ein Polizeisprecher erklärte aber, dass niemand in Lebensgefahr schwebe. Auch über mögliche Motive oder Hintergründe war zunächst nichts bekannt.

Augenzeugin spricht von vier bis fünf Schüssen

Die Polizei sperrte den Tatort in der mittelhessischen Stadt ab, mehrere Streifenwagen standen vor dem Sportwettengeschäft, die Spurensicherung war vor Ort. Um den Einsatzort standen einige Schaulustige, ein paar Meter weiter gingen Menschen wie üblich an einem Samstag ihren Einkäufen nach.

Eine Augenzeugin sagte, sie habe eine Person schnell in das Geschäft laufen sehen. Kurz darauf habe sie vier bis fünf Schüsse gehört, es sei alles sehr schnell gegangen.