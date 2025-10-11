Mountainbiker stürzte in Achenkirch 15 Meter über Felswand in Bachbett ab

Samstagnachmittag stürzte ein Mountainbiker in Achenkirch rund 15 Meter ab. Der 30-Jährige war gemeinsam mit seinem 31-jährigen Kollegen gegen 16.40 Uhr über den rot markierten Wanderweg von der Köglalm in Achenkirch talwärts gefahren.

Plötzlich verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und kippte talwärts. Er sprang vom Fahrrad ab, rutschte rund fünf Meter über steiles Wiesengelände, bevor er anschließend rund 15 Meter über beinahe senkrechtes Felsengelände. Der 30-Jährige blieb im darunterliegenden Bachbett, dem sogenannten „Scholastikagraben“ liegen.