Auto in Vollbrand: Taxi in Wenns ging während der Fahrt in Flammen auf

Ein 28-jähriger Taxifahrer bemerkte in der Nacht auf Sonntag plötzlich Rauch hinter seinem Fahrzeug. Wenig später stand der Motorraum in Vollbrand.

In der Nacht auf Sonntag war ein 28-jähriger Taxilenker auf der Landesstraße L16 von Wenns in Richtung Telfs unterwegs, als er gegen 2.40 Uhr Rauch und kurz darauf Flammen unter der Motorhaube wahrnahm. Der Mann hielt im Ortsteil Brennwald an und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.