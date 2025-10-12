Wohltäter aus Kitzbühel
Tierschutz-Preise ausgeschrieben, auch Private können einreichen
Manche Menschen sind mit der Haltung von Papageien als Haustier überfordert (im Bild eine Blaustirnamazone). In Wien wurde die Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz, die in solchen Fällen hilft, mit dem Tierschutzpreis der Forster-Steinberg-Stiftung ausgezeichnet.
© imago/Czepluch
Im Topf der Forster-Steinberg-Stiftung liegen insgesamt 340.000 Euro. Noch bis 15. Oktober kann man sich um eine Auszeichnung bewerben - auch als Privatperson oder Verein, wenn man sich um Tierschutz verdient gemacht hat.