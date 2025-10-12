Der ÖFB-Job gegen Rumänien lautet, keinen Millimeter nachzulassen

Das ÖFB-Team will heute (20.45 Uhr/live Servus TV) in Rumänien den nächsten Schritt Richtung WM-Endrunde setzen.

So schön der 10:0-Rekordsieg um den neuen ÖFB-Rekordtorschützen Marko Arnautović am Donnerstagabend im Wiener Happel-Stadion war, so oft stellt sich auch die Frage, wie sehr er an die Substanz gegangen ist. Denn die rot-weiß-rote Auswahl zog voll durch, um den von Rangnick bezifferten Extrapunkt, sprich, das Torverhältnis neben den drei Punkten aufzupolieren, zu holen.

„Es kann sein, dass der ein oder andere frische Spieler ins Team kommt“, erklärte der 67-jährige Deutsche, der auch bezüglich des angeschlagenen Christoph Baumgartner das abendliche Abschlusstraining in Bukarest abwarten wollte.

„Dass ein ganz anderes Match als gegen San Marino auf uns wartet, ist jedem klar“, rechnet er bei allen rumänischen Differenzen mit weit mehr Gegenwehr. Und deswegen, so betont es auch Alexander Schlager, der wieder als Nummer eins das Tor hüten wird, sei es in bester Rangnick-Sprache so wichtig, „dass wir gleich proaktiv reinstarten“.

Um den Rumänen gleich den Stecker zu ziehen – Rangnick: „Wir wollen von Beginn an wie eine Heimmannschaft auftreten und das wird nicht von alleine passieren“ –, benötigt es volle Akkus. Und: „Eine gute Mischung im Spiel gegen den Ball und bei eigenem Ballbesitz.“

