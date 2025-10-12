Von „Rennraketen“ bis „Gashaxn“: 300 große und kleine LäuferInnen beim Arzler Minimarathon

Hunderte Kinder und Erwachsene nahmen am zweiten Arzler Minimarathon am Landesschießstand teil. Wir haben die schönsten Bilder der Läufe.

Innsbruck – Im Innsbrucker Stadtteil Arzl waren am Samstag die LäuferInnen los. Fast 300 Laufbegeisterte im Alter zwischen 1 und 99 Jahren fanden sich am Sportplatz beim Landesschießstand ein, um bei strahlendem Herbstwetter beim 2. Arzler Minimarathon am Start zu stehen. „Zwergerl“, „Pfitschepfeile“ und „Rennraketen“ lieferten sich auf 200 bis 600 Metern ein Rennen.