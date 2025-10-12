Mann urinierte vor Gläubigen und Touristen auf Altar des Petersdoms

Dem Mann gelang es, die Sicherheitsschranken zu umgehen, die den Altar umgeben. Der Papst wurde über den Vorfall informiert.

Vatikanstadt – Ein obszöner Vorfall hat sich am Freitagmorgen im Petersdom ereignet. Ein Mann stieg auf den Altar und urinierte dort – vor den Augen zahlreicher schockierter Gläubiger und Touristen. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr und wurde von der römischen Zeitung Il Tempo auch per Video dokumentiert, wie römische Medien am Sonntag berichteten. Dem Mann gelang es, die Sicherheitsschranken zu umgehen, die den Altar umgeben.

Anschließend lief er die Stufen hoch, zog sich demonstrativ die Hose herunter und urinierte auf den Altar, ein symbolisch zentrales Heiligtum der katholischen Kirche. Sicherheitskräfte der vatikanischen Gendarmerie, die in zivil vor Ort waren, griffen umgehend ein, nahmen den Mann fest und führten ihn aus der Basilika ab. Nach Angaben von Il Tempo wurde auch Papst Leo XIV. über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Er habe die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen.