Motorboot rammte Segelboot auf Bodensee: Frau kam ums Leben

Bei einem Zusammenstoß von einem Motorboot mit einem Segelschiff auf dem Bodensee in österreichischen Gewässern ist am Samstagnachmittag eine Frau getötet worden. Das mit einem Mann und einer Frau aus Deutschland besetzte Segelboot war bei der Kollision schwer beschädigt worden und kenterte. Der Mann konnte ins Wasser springen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde von den Rettungskräften aus dem See geborgen, sie verstarb kurze Zeit später.

Der Unfall passierte gegen 15.35 Uhr auf dem österreichischen Bodenseegebiet, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntag mitteilte. Das mit vier Personen aus Österreich besetzte Motorboot fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das Segelboot der Deutschen zu. Dabei kam es laut Polizei bei „unverminderter Geschwindigkeit zur Kollision“. Die von den Rettungskräften eingeleiteten Erste-Hilfe-sowie Reanimationsmaßnahmen bei der Frau blieben erfolglos.