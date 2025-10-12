100 Meter über felsiges Gelände abgestürzt: Wanderer kam in Bichlbach ums Leben

Ein Wanderer ist am Samstag beim Abstieg von der Kohlbergspitze in Bichlbach tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Mann, dessen Identität noch ermittelt wird, mit zwei BegleiterInnen unterwegs. Die 41-jährige Koreanerin und der 57-jährige Philippine gingen gegen 17 Uhr voraus, als sie einen lauten Schrei hörten.

Daraufhin sahen sie, wie der Mann etwa 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abstürzte. Ein anderer Wanderer, der sich unterhalb des Kellerjochs aufhielt, bemerkte den Absturz und alarmierte die Rettung. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.