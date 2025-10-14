Wanderer kam in Bichlbach ums Leben: Identität nun geklärt

Ein am Samstag in Bichlbach tödlich verunglückter Wanderer ist nun identifiziert worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen 31 Jahre alten Inder.

Der Freizeitsportler war gegen 17 Uhr beim Abstieg von der Kohlbergspitze ums Leben gekommen. Seine zwei Begleiter, eine 41-jährige Koreanerin und ein 57-jähriger Philippine, waren vorausgegangen und hatten einen lauten Schrei gehört. Daraufhin sahen sie, wie der Mann etwa 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abstürzte. Ein anderer Wanderer, der sich unterhalb des Kesseljochs aufhielt, bemerkte den Absturz und alarmierte die Rettung. Für den 31-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.