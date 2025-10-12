Stiftungen im Visier
Und wo hat der tief gefallene Benko seine Millionen versteckt?
Der Chef der Finanzprokuratur und oberste Anwalt der Republik Wolfgang Peschorn (l.) meldet sich vor dem Prozessbeginn rund um René Benko zu Wort.
© APA/EXPA/Schlager/Groder
Diese Woche startet der erste Prozess gegen den tief gefallenen Großinvestor Rene Benko. Doch immer noch unklar ist die Frage, wohin das Benko-Vermögen verschwunden ist? Der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, sieht die Stiftungen im Umfeld des Tirolers, als Schlüssel zu dem Geld.