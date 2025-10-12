Und wo hat der tief gefallene Benko seine Millionen versteckt?

Diese Woche startet der erste Prozess gegen den tief gefallenen Großinvestor Rene Benko. Doch immer noch unklar ist die Frage, wohin das Benko-Vermögen verschwunden ist? Der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, sieht die Stiftungen im Umfeld des Tirolers, als Schlüssel zu dem Geld.